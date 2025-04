Reapertura da Casa-Museo de Colón despois dunha remodelación de 35.000 euros

Poio estrea a reformada Casa-Museo de Colón renovada tras meses de obras. O alcalde, Ángel Moldes, e a concelleira de Turismo, Rocío Cochón, supervisaron este luns as melloras realizadas nun espazo que aspira a converterse nun referente do turismo cultural.

O Concello destinou máis de 35.000 euros a actuacións como a renovación da fachada, reparación de humidades, instalación de tarima flotante, melloras na seguridade e un novo tótem informativo.

As escaleiras foron tratadas contra oxidación e deslizamentos, e a entrada foi rehabilitada para garantir unha experiencia máis cómoda e segura.

O horario de visita é de martes a sábado, de 9:30 a 14:30, ampliándose ata as 17:00 en temporada alta (excepto sábados).

Os visitantes poderán explorar a exposición permanente sobre a teoría do Colón galego, con réplicas e documentos históricos que mergullan no seu legado.

Moldes destacou o potencial turístico do museo, integrado na Rede de Espazos Museísticos Atlánticos (REMA), xunto co Bosque de Colón do Castrove e o Día de Colón (9 e 10 de maio). "Este patrimonio é fundamental para un turismo sostible e de calidade", sinalou.

Antes da remodelación, o museo xa rexistrara un aumento do 25% en visitantes, con perfil cultural e desestacionalizado. Agora, co renovado interese pola figura de Colón, o Concello confía en consolidar 2025 como un ano clave para este espazo.

"O museo está máis atractivo que nunca", animou Moldes, subliñando a oportunidade para os visitantes de descubrir a conexión galega do navegante.