Reclamación de condicións dignas no Día internacional de Enfermería

O colectivo de enfermería alzou a voz con contundencia este 12 de maio, Día Internacional da Enfermería, para reclamar cambios urxentes nas súas condicións laborais.

O Sindicato de Enfermería (SATSE) presentou un manifesto con catro prioridades esenciais que, segundo advirten, son imprescindibles para garantir a calidade asistencial no Sistema Nacional de Saúde.

"Sen o recoñecemento e as condicións dignas das enfermeiras, non hai saúde posible", asegura o sindicato, que denuncia a sobrecarga laboral e a infrafinanciación que sofre este colectivo profesional, considerado a "columna vertebral" do sistema sanitario.

Entre as principais reivindicacións destaca a necesidade de aumentar o investimento público en enfermaría. Segundo SATSE, os cadros de persoal actuais son insuficientes e contan con escasos recursos, o que está a conducir a un sistema sanitario "deficiente, ineficiente e inxusto".

Outra das demandas centrais é a reclasificación profesional. Malia ser graduadas universitarias con 240 créditos ECTS, equiparables á maioría de titulacións universitarias, as enfermeiras seguen encadradas no subgrupo A2 da administración pública.

Esta situación, segundo o sindicato, perpetúa "un desaxuste retributivo e unha discriminación histórica" que non se corresponde coa súa formación, competencias e responsabilidades.

A protección fronte a riscos laborais constitúe o terceiro eixo reivindicativo. As profesionais sofren agresións persoais, xornadas extenuantes e contratos precarios que dificultan a conciliación familiar. SATSE esixe que tanto a administración pública como as empresas sanitarias privadas garantan contornas laborais seguros.

Por último, o sindicato reclama un maior respecto cara a unha profesión que require entre catro e seis anos de formación especializada e que historicamente foi desvalorizada por considerarse un traballo "feminino", "natural" ou "doméstico", ignorando a súa base científica e técnica.

O manifesto conclúe denunciando que, a pesar da penosidade e os riscos laborais que asumen as enfermeiras, o Goberno segue sen recoñecer o dereito á xubilación anticipada e voluntaria, beneficio do que si gozan outros colectivos profesionais desde hai anos.