Resposta "eficaz e coordinada" de policías, gardas e militares durante o apagamento do 28

As Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e o estamento militar deron unha resposta "eficaz e coordinada" durante o apagamento masivo do pasado luns 28 de abril.

Así o quixo destacar o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, que celebrou unha xuntanza para valorar a xestión e optimizar a coordinación de cara á posibilidade de que se volva producir un escenario dunha emerxencia de nivel 3, no que as competencias sobre a atención á emerxencia pasan da Administración autonómica á Administración Xeral do Estado.

Na reunión estiveron os mandos da Policía Nacional, a Garda Civil, a Brigada Galicia VII Brilat, a Escola Naval de Marín e Protección Civil, así como cargos da Subdelegación do Goberno.

O subdelegado recalcou que na noite do luns ao martes patrullaron as rúas das cidades e o rural da provincia un total de 91 vehículos, en moitos casos triplicando o dispositivo habitual, o que constitúe o maior despregamento da historia.

Ás comisarías e cuarteis incorporáronse axentes que estaban fóra de servizo para reforzar as patrullas e, nalgúns casos, axentes doutras comunidades autónomas que estaban de vacacións en Galicia.

Losada puxo tamén en valor o "esforzo impagable" do medio centenar de voluntarios da Rede Nacional de Radio de Emerxencia (REMER), que foron activados por primeira vez dende a súa existencia e que posibilitaron as comunicacións da Garda Civil durante toda a noite instalando 20 antenas repetidoras en puntos sensibles.

"O público funcionou e, por moito que haxa quen pretenda presentar escenarios apocalípticos, nunha situación de emerxencia, moitas cousas funcionaron con gran profesionalidade e, ademais, a sociedade deu un exemplo ao mundo de comportamento cívico exemplar", sinalou Losada.

A Policía Nacional rexistrou un total de 20 denuncias por feitos delituosos, máis dun 70% menos que os 69 que se produciron o luns anterior. Non obstante, a resultas da maior presencia policial levantáronse 12 actas por tenencia ou consumo de drogas, mentres que o luns anterior tan só foi unha.

A actividade policial na cidade de Pontevedra tan só rexistrou dúas detencións de persoas que se enfrontaron aos axentes en estado de embriaguez.

En Marín produciuse un episodio de queima de colectores de lixo en Mogor.

En Vilagarcía foi necesario colaborar na protección de locais comerciais que non puideron pechar as persianas e reixas.

A Garda Civil rexistrou unha noite "extraordinariamente tranquila", pois non se produciu ningún feito delituoso en toda a xornada e as actuacións practicadas correspondéronse exclusivamente con xestións por feitos perpetrados en días anteriores.

Abriu os cuarteles durante toda a noite para facilitar as denuncias e traballou coordinadamente coas agrupacións locais de Protección Civil, realizando 22 actuacións de visitas a residencias de anciáns. Ademais aseguráronse varias gasolineiras como punto de subministro de combustible para os servizos de emerxencias.

Os efectivos da Brilat colaboraron no subministro de combustible ao Hospital Montecelo (600 litros de gasoil) e á Cidade da Cultura en Santiago (4.000 litros) e deron apoio aos efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME) desprazados a Pontevedra con 6 efectivos e dous vehículos.

A Escola Naval despregou o seu persoal de mantemento por se era necesario en labores de apoio.