A restauración da igrexa de Santa María de Sacos pasa revista

Visita institucional á igrexa de Santa María de Sacos unha vez concluídas as obras para a súa restauración.

A Xunta de Galicia investiu 330.000 euros nuns traballos que pretendían corrixir problemas de humidades, eliminar filtracións de auga e recuperar elementos arquitectónicos do templo.

A intervención, iniciada a finais de 2023, permitiu solucionar as filtracións de auga do templo a través dun illamento térmico sobre as bóvedas da nave e a ábsida e sobre o falso teito da sancristía, ademais de impermeabilizar correctamente a cuberta e o encintado dos muros.

Tamén inclúe, na porta principal, unha canle para a recollida de augas co que evitar as filtracións ao interior da igrexa.

Ademas acometeuse unha limpeza superficial e un saneado das xuntas.

Visita de José López Campos á igrexa de Santa María de SacosXunta de Galicia

Segundo explicou o conselleiro de Cultura, José López Campos, tratábase dunha actuación necesaria ante os danos producidos polas inclemencias meteorolóxicas.

Tamén porque a nivel arquitectónico "o monumento sufrira cambios a nivel estético e artístico que tratamos de recuperar tanto para a propia veciñanza como en beneficio de toda a sociedade e da nosa cultura", explicou referíndose a uns traballos realizados durante a segunda metade do século XX para evitar a entrada de auga e o exceso de humidade.

Unha intervención coa que o goberno autonómico pretende "protexer e divulgar o noso legado artístico e cultural como un símbolo da nosa identidade", sinalou o conselleiro acompañado na súa visita polo alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela.