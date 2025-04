O sinal de zona peonil que xa avanzaba as restricións de aparcadoiro na contorna do mercado

Desde hai anos, un sinal de "zona peonil" restrinxe o tráfico de vehículos pola contorna do mercado de abastos. Está situada no acceso á a praza de Valentín García Escudero desde a avenida de Bos Aires e restrinxe a circulación por toda a contorna.

Leva xa tantos anos que se deixan notar no propio sinal físico e, sendo puristas, coa súa existencia, as restricións de aparcadoiro na zona que están a xerar polémica nos últimos días xa existían.

Así o lembran os veciños da zona, que levaban tempo queixándose de que había coches que aparcaban en horario nocturno e reuníanse grupos de mozos que facían ruído, puñan música e mesmo protagonizaban episodios violentos.

"Sempre houbo esa sinal primeira, de entrada da zona peonil, que marcaba as pautas que tiñan que estar dentro", explican.

Vídeos de festas na contorna do mercadoPontevedraViva

Cando empezaron os problemas de convivencia, apelaron a ese sinal, queixáronse e pediron a intervención municipal, que semanas atrás decidiu cambiar a sinalización da zona de servizos desa praza e das rúas Sierra e Julio Camba para deixar claro que en horario nocturno non se pode aparcar nesa zona.

O novo sinal aclara que tan só se pode aparcar aí os laborais, para servizos e en horario de 8.00 a 21.00 horas. Fóra dese horario e deses usos, está prohibido.

Esta restrición vese dobremente reforzada con ese sinal de zona peonil inicial, que explica que esa zona ten prioridade peonil e permítese o paso de vehículos para usos de servizos, carga e descarga, taxi e vehículos de persoas con mobilidade reducida en horario de 8 a 21 horas un máximo de 15 minutos.

Fontes municipais confirman esta situación. Explican que, ao ser unha zona peonil, un coche non debería estar aí se non vai realizar un uso regulado por ese sinal.

Recoñecen que, até agora, coa antiga sinalización da zona de servizos, podería xerarse algunha confusión e por iso cambiouse a sinalización pola nova que xerou polémica, para aclaralo e garantir a convivencia dos veciños e veciñas.

Un veciño que prefire non ser identificado explica que a ninguén se lle ocorrería aparcar o coche en horario nocturno noutras zonas da cidade peóns, como a rúa Michelena, de modo que non entende que alguén poida facelo na contorna do mercado municipal.

"Eu son veciño e pago o meu aparcadoiro, se puidese, aparcaba aí, pero non se pode", relata outro.

Imaxes das festas na rúa SerraPontevedraViva

Confírmao tamén Miguel Lago, presidente da asociación de comerciantes Zona Monumental. "Unha vez que estás dentro (dese sinal), tes que pensar que sempre manda o primeiro sinal e é a que marca que soamente se pode estar 15 minutos nuns horarios determinados", explica.

Desde Zona Monumental defenden a necesidade de dar servizo á clientela dos comercios do centro histórico e esa zona de servizos sinalizada faino, poden acceder, aparcar 15 minutos, facer a súa compra e marchar. Pódese usar até as 21.00 horas, o horario de peche dos negocios.

O que pasaba até agora é que "houbo permisividade", sinala Lago, que insiste en que de noite e fóra deses usos regulados non se pode aparcar.

Os veciños relatan que as fins de semana, a altas horas da madrugada "os clientes de dous pubs, que son moi novos", afacían seguir a festa aparcando o coche nesa zona e abrindo as portas.

Entenden a mocidade e que queiran divertirse, "van de festa e non saben medir", pero "teñen que pensar que os veciños necesitamos descansar".