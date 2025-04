É tempo para crear trampas que eviten a proliferación de avespas velutinas

O Concello de Barro alerta xa en redes sociais da importancia de iniciar accións contra a proliferación da avespa velutina, coincidindo co inicio do período crítico para o control desta especie invasora.

Coa chegada da primavera, as raíñas comezan o novo ciclo reprodutivo, momento no que son máis vulnerables e no que a colocación de trampas resulta fundamental.

Segundo indican os técnicos municipais, a instalación masiva de trampas nesta época do ano pode reducir significativamente o número de futuros niños, protexendo así as abellas autóctonas, imprescindibles para a produción de mel e a polinización.

As recomendacións oficiais subliñan a importancia de colocar as trampas en lugares estratéxicos como camelias, escobilleiros e árbores con flor, sempre en zonas onde reciban luz solar directa para favorecer a vaporización dos atraentes das avespas.

Para a elaboración das trampas caseiras, o Concello propón dúas receitas efectivas:

Unha primeira con 1 litro de zume de arándanos , 350 gramos de azucre e unha pequena porción de lévedo (tamaño aproximado dunha oliva).

Unha segunda alternativa con medio litro de auga, 200 gramos de azucre e unha cantidade similar de lévedo á da receita anterior.

Para quen prefira solucións comerciais, recoméndanse produtos como "Avispa clac" nas súas diferentes presentacións.

Trampeo contra as vespas velutinasConcello de Barro

Desde o Concello fan fincapé na necesidade de deseñar trampas selectivas que capturen velutinas pero eviten atrapar outros insectos beneficiosos para o ecosistema ao longo dos meses máis cálidos do ano.