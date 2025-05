A troita vive a súa fin de semana grande en Ponte Caldelas

Convivencia, festa e gastronomía danse a man en Ponte Caldelas durante a fin de semana grande da Festa Gastronómica de Exaltación da Troita.

Durante este sábado 24 e este domingo 25, a troita foi a gran protagonista, tanto na mesa como no propio río Verdugo, cos concursos de pesca fluvial celebrados.

A fin de semana grande desta festa declarada de Interese Turístico de Galicia comezou o sábado con completo programa de actividades para todos os públicos.

A cita máis multitudinaria de toda a fin de semana foi, como é habitual, a vertente máis gastronómica da celebración, a degustación de troita na Alameda.

As mesas enchéronse de comensais en canto abriron os postos na tarde do sábado e continuaron con idéntica imaxe este domingo. A partir de mediodía volveron abrir os postos para as comidas e pola tarde continuarán coas ceas.

O primeiro día de festa, moi cedo, ás 8.30 horas, comezou o Concurso Sénior e Veterano de Pesca Deportiva, unha intensa actividade no río para os afeccionados á pesca fluvial que continuou este domingo co Concurso de Pesca Feminino, Xuvenil e Infantil.

A música ten protagonismo na gran festa gastronómica de Ponte Caldelas. O sábado, houbo exhibicións de baile tradicional e Festival de Corais na igrexa do Sacro Corazón coa participación de Coral Anduriña de Coruxo, Coral Santa María de Pazos de Borbén e Coral Valdarrosa de Ponte Caldelas.

A festa completárona o sábado o Festival Troita Folk coa Asociación Cultural Xuntaza de Galegos en Alcobendas (Madrid) e o grupo de baile de Vos Coribantes e a verbena a cargo de Miramar e o Trío Tic Tac



Este domingo, a vertente musical abriuna a Banda de Música Artística de Arcade con pasarrúas e ás 13.30 horas programouse un concerto da banda na Alameda.

Pola tarde, ás 19.00 horas, a programación complétaa o Festival Troita Folk coas actuacións de Catro Ventos, Son dá Pedra e Vos Xeitosos dá Insua.