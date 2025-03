O TSXG concede ás familias do 'Nuevo Marcos' unha indemnización de medio millón de euros

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) revogou un fallo absolutorio do Xulgado do Social número 1 de Pontevedra para recoñecer o dereito das familias do 'Nuevo Marcos' a unha indemnización de máis de medio millón de euros.

O 'Nuevo Marcos' era un pesqueiro de 12 metros de eslora que na madrugada do 26 abril de 2017 naufragou a media milla do porto de Combarro ao chocar contra unhas bateas que non estaban balizadas.

Naquel sinistro faleceron Francisco Castiñeiras (37 anos e patrón da embarcación); Florentino Carballa (56 anos) e Jesús Ligero (56 anos), todos eles de Campelo. Outros dous mariñeiros lograron sobrevivir.

A sentenza establece o abono duns 523.000 euros para "responder polos prexuízos e danos causados".

A maior parte das indemnizacións corresponden aos herdeiros de dous dos falecidos, e engádense 13.084 euros para un dos sobreviventes "polas lesións temporais", mentres que para o outro non fixa indemnización "ao non quedar acreditado que sufrise lesións como consecuencia do accidente".

Segundo a Sala do Social do TSXG, "á vista do relato de feitos declarados probados, non consta que os empresarios demandados cumpriran coa débeda de seguridade, principalmente, cos deberes de formación e información para cos seus traballadores, e aos que estaban expresamente obrigados".

O alto tribunal galego, baseándose no informe da Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), sostén que "esta ausencia de formación e información explica o que sucedeu tras chocar a embarcación coa batea e as erradas decisións adoptadas pola tripulación, que se poderían evitar ou ter minimizado de recibir os traballadores unha correcta instrución".

O fallo mantén a absolución á aseguradora Mapfre.

Contra esta sentenza do TSXG cabe interpor recurso de casación ante o Tribunal Supremo.