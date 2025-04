A UNED forma expertos en adicións cun curso especializado online

Un novo curso especializado en drogodependencias chega á oferta formativa da UNED de Pontevedra.

Do 29 de abril ao 16 de maio, os profesionais e estudantes do ámbito sociosanitario poderán formarse na intervención específica contra as adicións.

O curso impártese online con asistencia en directo ou en diferido, sen necesidade de acudir ao centro situado en Monte Porreiro.

O programa, que outorgará 2 créditos ECTS, estará impartido por Pablo González Romero, doutor en Psicoloxía Clínica e experto no tratamento de pacientes drogodependentes.

A dirección académica recae en Alejandro Higuera Matas, decano da Facultade de Psicoloxía.

A formación profundará nos modelos e estratexias de tratamento para adicións ao tabaco, alcohol, cannabis, cocaína e heroína, incluíndo avaliación, programas efectivos e dispositivos de atención que demostraron eficacia clínica.

Os participantes adquirirán coñecementos actualizados sobre as características específicas de cada substancia e os seus efectos psicolóxicos, fisiolóxicos e sociais.

O curso está especialmente dirixido a estudantes e profesionais de psicoloxía, medicina, educación social, pedagoxía, traballo social e áreas sociosanitarias, así como mediadores xuvenís.

A matrícula ten un custo de 85 euros por estudante.

A coordinación do programa está a cargo de Rafael Cotelo Pazos, responsable do Departamento de Extensión Universitaria e Actividades Culturais da UNED en Pontevedra.