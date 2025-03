Actos vandálicos islamófobos contra o centro da UNED en Monte Porreiro

A fachada da UNED en Pontevedra foi obxecto durante esta madrugada do vandalismo e actos de odio a través da aparición na súa fachada de pintadas ofensivas e carteis xenófobos coincidindo coa celebración dun curso de Extensión Universitaria sobre valores humanos como a tolerancia, a convivencia e contra a islamofobia.

Á primeira hora da mañá deste sábado responsables do centro universitario pontevedrés denunciaron ante a Policía Nacional estes actos de odio.

Trátase dunhas accións vandálicas sen precedentes na UNED e que atentan gravemente contra os valores humanos, democráticos, así como contra a liberdade académica.

Carteis xenófobos na UNED

A UNED reivindica o ensino en liberdade e a educación como "ferramenta eficaz e efectiva contra o odio".

Segundo manifestou o coordinador de Extensión Universitaria e Actividades Culturais, Rafael Cotelo Pazos, "este tipo de actitudes non fan máis que reforzar a necesidade de seguir apostando por unha formación comprometida cos dereitos humanos, a igualdade e a xustiza social".

"Fronte ao odio e a ignorancia, a nosa resposta será sempre a educación", manifestou Rafael Cotelo que defende que "a Universidade debe ser un espazo seguro para o pensamento crítico e o diálogo plural, e así seguirá sendo na UNED de Pontevedra".

O equipo directivo do centro quere subliñar que seguirá promovendo actividades formativas que favorezan la inclusión, o respecto e a convivencia, así como denunciando publicamente calquera intento de coacción ou intimidación que busque silenciar o traballo educativo.

Carteis xenófobos na entrada principal da UNED

Rafael Cotelo aproveitou para agradecer as numerosas mostras de apoio recibidas por parte do alumnado, o profesorado, as institucións e a sociedade civil.

"Reafirmamos o noso compromiso cunha universidade pública, aberta, crítica e profundamente democrática porque fronte ao odio, a nosa resposta seguirá sendo máis educación", concluíu Rafael Cotelo.