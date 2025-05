Unha condutora de 29 anos é hospitalizada tras unha colisión en Cambados

Na tarde do mércores 30 de abril, unha moza de 29 anos, identificada como I.D.C., veciña de Cambados, foi evacuada ao Hospital do Salnés tras sufrir un accidente de tráfico na estrada EP-9001, á altura do Couto de Arriba en Castrelo.

A condutora presentaba dor cervical, torácico e un golpe na cabeza, segundo informou o Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados, que acudía ao lugar do suceso.

O sinistro consistiu nunha colisión frontolateral entre dous vehículos, provocando que un deles saíse da vía e impactase contra un sinal de tráfico.

Estado en que quedou un dos vehículos implicado no accidente en CastreloServizo de Emerxencias

Aínda que inicialmente a condutora quedou atrapada no vehículo, tras mover lixeiramente o coche puido saír polo seu propio pé cara á ambulancia, sen necesidade de excarceración. No operativo participaron, ademais do Servizo de Emerxencias de Cambados, axentes da Garda Civil de Tráfico e unha Ambulancia Medicalizada do 061.

Foi necesario mover o turismo para que a condutora ferida puidera saírServizo de Emerxencias

Este incidente súmase á trintena de accidentes rexistrados onte en toda Galicia entre as 14:00 e as 19:00 horas, coincidindo cun episodio de abundantes precipitacións, segundo datos do 112 Galicia. Destes sinistros, 24 non provocaron feridos.

As choivas foron determinantes en polo menos un dos casos ocorridos ao redor das 17:40 horas en Abegondo, onde oun vehículo sufriu aquaplaning no quilómetro 15 da AP-9, terminando nun desnivel xunto á autoestrada. Afortunadamente, o condutor non requiriu asistencia médica.

A xornada deixou tamén un balance tráxico con dous falecidos: un home atropelado en Sandiás e outro que perdeu a vida tras unha saída de vía en Outes, onde o seu vehículo impactou contra unha vivenda no lugar de Viro (Roo). Neste último caso, ocorrido arredor das 06:00 horas deste xoves, os servizos de emerxencia tiveron que excarcerar o condutor, por quen nada puideron facer os sanitarios desprazados ao lugar.