Veciños de Campo da Torre unen esforzos para preservar a tradición da alfombra floral do Viático

Os veciños de Praza Campo da Torre, no barrio pontevedrés da Moureira, prepararon con dedicación a alfombra floral pola que na mañá deste 27 de abril encamiñouse a Procesión do Viático, que se celebra sete días despois do Domingo de Resurrección.

Requírese dun minucioso traballo previo para crear a tradicional alfombra floral por onde pasaba a comitiva.

O proceso de preparación comeza aproximadamente tres semanas antes. Un grupo de veciños achegouse ata San Antoniño, en Barro, para recoller os sacos de serradura, que almacenaron nos baixos da Praza de Touros.

Durante os días previos, os mozos do barrio peneiran a serradura, filtrándoa para que quede o máis limpa posible, eliminando paus e restos que poidan entorpecer o deseño final.

Na última semana, os labores intensificáronse coa chegada do sal e o seu tintado, así como as primeiras flores e follas que van traendo os veciños.

A mesma mañá do sábado, recóllense as últimas flores, como é tradición, nos xardíns do Castelo de Soutomaior.

As tarefas no chan comezan o sábado pola tarde, ao redor das 16:30 horas, coa creación dunha base de serradura estendida de maneira uniforme e delimitada por paus metálicos que marcan a forma rectangular da alfombra.

Sobre esta base, colócanse os padróns de madeira, que conteñen os debuxos e moldes que darán vida aos diferentes deseños. Nesta edición, todos os padróns son novos, a diferenza de ocasións anteriores nas que se reutilizaban os modelos doutros anos.

Paralelamente, un grupo formado polas mulleres maiores do barrio, nunha animada roda, dedícase a separar e agrupar as flores e pétalos.

Cos padróns no seu lugar, énchense os espazos marcados con sal tintada e pétalos de flores, creando así os motivos decorativos que adornarán a rúa.

A actividade de montaxe comeza o sábado pola tarde e esténdese ata a madrugada, aproximadamente entre as 4:00 e as 6:00 horas da mañá do domingo.

Durante este tempo, ao redor dun centenar de veciños e amigos do barrio traballa coordinadamente, con descansos para repoñer forzas no catering popular que montan no acceso á Praza de Touros.