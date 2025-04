O 'viacrucis' do vial de Mollabao completa unha nova estación

O víacrucis é un rito cristián. Trátase dunha oración estruturada ao redor dos diferentes momentos que viviu Xesús desde que foi capturado até a súa crucifixión e posterior sepultura. Este camiño da cruz conmemora a Paixón de Cristo evocando 14 estacións.

Como un auténtico viacrucis definiu o concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera, a tramitación que segue o proxecto do viario de Mollabao en referencia ao significado figurado de 'sufrimento intenso e prolongado' para sacar adiante esta estrada que unirá Rosalía de Castro coa avenida de Marín.

A última 'estación' que acaba de completar a "vía dolorosa" de Mollabao foi a petición dunha prórroga a Costas do Estado xa que se está a demorar máis da conta a autorización do Adif. O administrador de infraestruturas ferroviarias ten que dar o seu visto bo xa que a vía do tren a Marín pasa por este espazo. Mais este organismo estatal aínda non renovou o permiso que no seu día outorgara para a execución desta obra que acumula anos de atrasos.

A Deputación é quen solicitou esta prórroga que lle foi concedida por 12 meses máis.

Lembremos que a tramitación do viario de Mollabao iniciouse en 2018 cando se pediu a desafectación de terreos con Costas para facer a nova estrada.

Ao ano seguinte, a Deputación contratou o deseño do viario e o 28 de decembro de 2020, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores asinou o convenio con Carmela Silva, entón presidenta da Deputación.

Pasaron dous anos ata que se resolveu a única alegación presentada contra o proxecto, a do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG).

En 2023 Costas bloqueou o proxecto e para recuperalo o BNG situouno como unha das condicións para apoiar a investidura de Pedro Sánchez como presidente do Goberno. En marzo de 2024, Costas autorizou a concesión ao Concello dos 2.420 metros cadrados de dominio público marítimo terrestre que precisaba para poder executalo pero xa pasara demasiado tempo e o convenio coa Deputación, agora gobernada polo PP, tivo que ser renovado.

Entre tanto, houbo que revisar os prezos. O viario de Mollavao fora orzado inicialmente en preto de 940.000 euros, pero encareceuse un 36,3% até chegar aos 1,27 millóns.

A conexión entre Rosalía de Castro e a Avenida de Marín será un viario de apenas 97 metros, previsto para desconxestionar o tráfico na zona sur da cidade.

Esta nova infraestrutura terá dous carrís con dobre sentido de circulación de catro metros de ancho, beiravías dun metro e beirarrúas de cinco metros.

A conexión coas estradas existentes realizarase mediante glorietas, unha na PO-12 cun radio exterior de seis metros e carrís de 3,5 metros de ancho e outra na rúa Rosalía de Castro de 12,75 metros de radio exterior e carrís de 3,5 metros.

Cando estea construído, o Concello poderá activar tamén a reforma integral do primeiro tramo da estrada PO-546, entre a rotonda de Manuel del Palacio e este novo viario, dándolle a toda esta zona un tratamento acorde a unha travesía urbana.