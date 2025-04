O Viático cumpre coa tradición e leva a comunidade aos enfermos

Decenas de persoas foron fieis á cita cunha das tradicións máis arraigadas no barrio da Moureira e a contorna de San Roque, a procesión do Viático.

O bo tempo animou a asistencia á cita relixiosa, que a parroquia de Santa María e o Gremio de Mareantes manteñen viva desde o século XV.

Como marca a tradición, a procesión saíu ao termo da misa solemne do dez da mañá na basílica de Santa Maria e trasladouse até San Roque para levar a comuñón a tres persoas da parroquia que por dificultades de mobilidade non podían desprazarse para tomala no templo.

Fieis á tradición, a procesión percorreu as alfombras florais elaboradas polos veciños da zona durante a noite anterior, que dan vistosidade ao traxecto.

Como é habitual, tampouco faltaron á cita representantes da brigada Galicia VII, Brilat, e da Escola Naval de Marín.