O Vilaverán ofrecerá máis opcións horarias para favorecer a conciliación das familias de Vilaboa

Vilaboa pon en marcha unha nova edición do seu programa de conciliación familiar para as vindeiras vacacións estivais, o Vilaverán, que ofertará actividades lúdico-formativas para rapaces con idades comprendidas entre os 3 e os 14 anos durante os meses de verán.

Nesta edición, na que os interesados poderán formalizar a súa inscrición ata o próximo 31 de maio, o programa presenta importantes novidades para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e profesional e mantén as catrocentas prazas en quendas de quince días.

Vilaverán ofrecerá este ano dúas opcións horarias co obxectivo de adaptarse ás necesidades de cada familia, ampliando o máis extenso desde as 7:30 ata as 15:30 horas e mantendo o ordinario entre as 9 e as 14 horas.

Os prezos van ligados tamén ao horario escollido e van desde os 60 aos 40 euros por quincena e con matrícula gratuíta para as familias usuarias dos servizos sociais municipais.

Outra das novidades que inclúe o Vilaverán 2025 é a baremación de acceso ao programa dando prioridade aos nenos e nenas empadroadas en Vilaboa, a menores escolarizados nos centros do municipio e fillos de familias que traballen no ámbito municipal.

Tamén terán prioridade as vítimas de violencia de xénero, familias monoparentais e menores con distintos graos de discapacidade

A actividade, que se desenvolverá entre as instalacións do colexio Plurilingüe de Riomaior e a Casa de Cultura, consiste nun campamento de verán dirixido á poboación infantil e xuvenil que permite aos participantes gozar de actividades educativas durante o período estival.

Unha das características deste programa de conciliación é o desenvolvemento de actividades ao aire libre e en contacto coa natureza.