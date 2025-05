Vivenda iniciará este mes o proceso para sortear as novas 74 vivendas públicas de Valdecorvos

Aínda que as 74 novas vivendas públicas que a Xunta de Galicia está a construír en Valdecorvos non estarán listas até o primeiro trimestre de 2026, o executivo autonómico quere que os seus inquilinos as ocupen "o antes posible".

Por iso é polo que a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunciara este venres que o procedemento para o sorteo destas vivendas, que se repartirán entre as persoas demandantes inscritas no rexistro, arrancará xa este mes.

"Iniciaremos o proceso para que os futuros inquilinos coñezan xa quen serán os adxudicatarios", sinalou Martínez Allegue, que visitou os catro edificios que, en obras desde hai dez meses, conformarán este novo complexo residencial.

Estas 74 vivendas, na súa maioría de dous e tres dormitorios, concederanse en réxime de aluguer "accesible" e a metade delas estarán reservadas para menores de 36 anos.

A urbanización destes edificios, que teñen forma crebada, xerarán un espazo público duns 4.000 metros cadrados, segundo explicou o director de obra.

Visita de María Martínez Allegue ás vivendas públicas en construción en ValdecorvosMónica Patxot

Os inmobles terán fachada de aluminio, madeira e sate e na súa construción está a terse "especial coidado" en toda a carpintaría exterior, a cuberta e os elementos de illamento.

Esta actuación complétase cun estacionamento, con capacidade para 144 prazas, que vai por baixo de todo o complexo residencial, que ten un orzamento de 14,2 millóns de euros.

A conselleira destacou a calidade e o deseño destas futuras vivendas e subliñou que este proxecto é unha mostra do "compromiso" da Xunta para "intentar solucionar" o problema habitacional dos galegos e coa cidade de Pontevedra.

A este respecto, María Martínez Allegue sinalou que o executivo galego está a redactar nestes momentos os proxectos para construír dous edificios máis en Valdecorvos, de 65 e 48 vivendas respectivamente, e para converter en residencia catro baixos no barrio.

En total, a Xunta está a impulsar 182 novas vivendas en Valdecorvos.

Ademais, Martínez Allegue avanzou que nos próximos días adxudicarase a redacción do proxecto de interese autonómico para desenvolver solo no ámbito de San Amaro, onde se construirán 2.040 vivendas, das cales un 80% serán vivendas protexidas.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, apelou á necesaria colaboración "entre todos" para abordar o que, segundo sinalou, "é unha das necesidades máis importantes dos cidadáns", o acceso a vivendas alcanzables.

"Estamos, nun prazo relativamente curto de tempo, dando resposta a esa demanda", apuntou Fernández Lores, que anunciou que o Concello xa aprobou a cesión á Xunta de tres novas parcelas para construír vivenda de promoción pública.

Son terreos para 60 vivendas en Valdecorvos, 58 no polígono de Tafisa e outras 13 na Rúa das Devesas, no ámbito de Eduardo Pondal.

A Xunta e o Concello prevén formalizar esta cesión a próxima semana para iniciar a súa tramitación "canto antes", segundo a conselleira, que puxo ao goberno municipal de Pontevedra como "exemplo" de colaboración institucional e axilidade na tramitación.