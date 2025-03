A xuízo por delito contra a intimidade unha odontóloga que entrou sen permiso na historia clínica dunha compañeira

Unha odontóloga do Servizo Galego de Saúde que exercía no complexo hospitalario de Pontevedra sentará este martes 11 de marzo no banco dos acusados por un delito continuado contra a intimidade.

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra xulgaraa por presuntamente acceder en 39 ocasións á historia clínica dunha compañeira do servizo.

A Fiscalía pide que sexa condenada a tres anos e medio de prisión, ao pago dunha multa de 9.000 euros (20 meses a 15 euros diarios), e inhabilitación absoluta para a profesión durante nove anos.

Como indemnización, deberá abonar á súa vítima 4.000 euros en concepto de dano moral.

A acusada era interina e tiña acceso ao IANUS, programa informático que permite os profesionais do medicamento acceder á historia clínica dos pacientes en cuxa asistencia interveñan nos diferentes niveis da prestación sanitaria.

A súa vítima exercía no servizo de odontoloxía do centro de saúde de Marín e a acusada non a trataba como paciente, pero, a pesar de todo, accedeu en varias ocasións ao seu historial e puido coñecer que estaba a seguir tratamento no servizo de psiquiatría do centro de especialidades de Mollabao.

Segundo a Fiscalía, accedeu "sen xustificación algunha e sen contar coa autorización da interesada", aos informes emitidos polo servizo de psiquiatría en tres ocasiones en 2019, 2020 e 2021.

Ademais, segundo o escrito de acusación, a acusada accedeu á historia clínica da súa vítima noutras ocasións "a pesar de non existir causa xustificada para iso" porque non a trataba como paciente. En concreto, entre os anos 2013 e 2021 chegou a acceder un total de trinta e seis ocasións.

En 2022 a vítima denunciou os feitos e en 2023 a acusada ingresou na conta do xulgado 2.500 euros para que se destinen a reparar os posibles prexuízos causados. Desta forma, a Fiscalía recoñece que se lle aplique a circunstancia atenuante de reparación do dano.