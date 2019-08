Retiran o mercadillo de antigüidades da rúa Serra por estar "ilegal" e xerar malestar entre os vendedores

Os vendedores que habitualmente acoden ao mecadillo de antigüidades que se sitúa na rúa Sierra mostraron este domingo o seu malestar ante a decisión do Concello de Pontevedra de que non poderán seguir coa súa actividade como ata agora. Desde a Administración ordenaron a súa retirada ao entender que está "ilegal" e é necesaria a súa regularización e este domingo, no primeiro día en que se aplicou a orde, os afectados protestaron.

A concelleira de Promoción Económica, a socialista Yoya Blanco, asinou o pasado venres a instrución para que a Policía Local ordenase na xornada deste domingo a retirada do mercadillo de antigüidades e explicou que se trata dunha medida necesaria porque constituía unha irregularidade e para facilitar a actividade do novo Espazo Gastronómico O Mercado na primeira planta da praza de abastos, que abre tamén os domingos e, coa presenza do mercadillo, tería problemas de accesibilidade para persoas con algunha discapacidade.

Á vista das críticas, a concelleira explicou que a súa intención é “legalizar e regularizar esta situación" que se atopou cando asumiu o cargo de responsable de Mercados, e asegurou que os vendedores teñen as portas do seu despacho abertas para estudar unha recolocación.

A responsable de Mercados asegurou que "o que non vai suceder" polo menos mentres ela estea á fronte desa concellería, vai ser que mire para outro lado en cuestións como esta, xa que asegura que o mercadillo e a súa actividade son "flagrantemente ilegais".

Así, indicou que non se opón á celebración do mercadillo de antigüidades, pero anunciou que terá condicións: "vaise facer cumprindo a lei, coa correspondente división de postos e pago de taxas, ou non se vai a facer".

Respecto diso, sostén que a diversificación da actividade do mercado "impide" que o emprazamento se manteña na rúa Sierra. Os servizos técnicos do Concello xa están a estudar hipotéticas localizacións alternativas, pero sempre como resultado dunha regularización.

En relación coas críticas, indicou que resulta "delirante" que alguén estea a facer algo ilegal e proteste porque se lle faga cumprir coa lei, máxime cando "aínda por riba atópase en situación de competencia desleal co resto de ambulantes de Pontevedra".