RADIO.- Un estudante de Medicina galego protagoniza a primeira historia de amor de Carmen Mola

Baixar a 'El inferno' de Carmen Mola é viaxar ao Madrid do século XIX que se subleva contra Isabel II e á Cuba colonial e esclavista. É acompañar por eses escenarios a unha suripanta chamada Leonor Morell e a un novo estudante de Medicina, de orixe galega, chamado Mauro Mosqueira. Eles protagonizan a primeira historia de amor que escribiu Carmen Mola (Antonio Mercero, Jorge Díaz e Agustín Martínez) nas súas seis novelas publicadas.

É un xiro de Mola?, non. É marcarse un reto. É "poñérnolo difícil a nós mesmos" e "engadir aos nosos xéneros algo novo. Neste caso volvemos ao thriller histórico pero estamos a engadirlle unha historia de amor protagonista do relato", responde Antonio. Jorge engade: "é posible que volvamos por aí, ou tamén que o fagamos doutra maneira... Pero haberá tamén historia de amor, porque se algo aprendemos escribindo é que non hai ningunha historia que non teña detrás a súa historia de amor".

Outro reto conseguido é acuñar o teu nome a un estilo narrativo. O estilo Carmen Mola. E é que se a un lector dinlle: estás ante unha novela ao máis puro estilo Carmen Mola, sabe que se vai a atopar co terror, con relatos absolutamente crus, mesmo non aptos para todas as sensibilidades. "Que exista o cualificativo de estilo Carmen Mola xa me parece unha barbaridade... pero é un feito que ao longo das nosas novelas foise establecendo este estilo e é o que a xente espera de Carmen Mola", di Agustín Martínez.

Non podiamos pasar por alto neste podcast 'Cara a cara' a referencia a Galicia e os personaxes galegos que hai dentro de 'El inferno'. Ningún dos tres ten un vínculo con Galicia, "o que pasa é que cando investigamos no século XIX descubrimos que en Cuba aínda había escravos e moitos eran galegos, porque llos levou un armador galego, Urbano Feijóo Sotomayor, á illa de Cuba, para traballar nas plantacións de azucre como colonos asalariados. Era unha estafa, porque viaxaban coa idea de volver como indianos ricos e ao final eran escravos como os africanos ou os chineses", explica Antonio.

