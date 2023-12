Primeiros pasos para o Río Verbena 2024, que traerá a Pontevedra a Amaral, Viva Suecia, Lori Meyers ou Vicco

Lori Meyers, Amaral, Vicco e Viva Suecia © PontevedraViva Adianto do cartel do Río Verbena 2024 © Río Verbena Fest

Aínda ecoan en Pontevedra os ecos da súa anterior edición, pero o festival Río Verbena non quere perder nin un segundo máis en prepararse para 2024. A súa terceira edición non só ten data, senón que xa coñecemos algunhas das bandas e artistas que integrarán o seu cartel.

A chaira do Recinto Feiral de Pontevedra volverá ser o lugar elixido para ofrecer durante dous días, o 23 e 24 de agosto, unha coidada selección musical.

Entre os cabezas de cartel, segundo puido saber PontevedraViva, estarán tres das principais bandas da escena 'indie' española: Amaral, Viva Suecia e Lori Meyers.

Non serán, evidentemente as tres únicas actuacións que haberá na próxima edición del Río Verbena, na que actuará unha das grandes triunfadoras da pasada edición do Benidorm Fest, a catalá Vicco, autora de Nochentera, un dos temas máis bailados do ano.

O galego Baiuca, os valisoletanos Siloé, os malagueños Sarria e os valencianos Los Zigarros completan este primeiro avance do festival pontevedrés, que en apenas dous anos logrou atopar o seu oco na oferta musical do noroeste peninsular. O obxectivo, nestes momentos, será consolidar o seu éxito.

As entradas xa se poden adquirir a través de rioverbena.com desde 49 euros, máis gastos de xestión.

En 2023, polo escenario de Río Verbena pasaron, entre outros, Vetusta Morla, Xoel López, Trueno, SFDK, Dellafuente, The Rapants, Blanco Palamera ou Jenny and the Mexicats.