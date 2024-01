'Terra de cardos' propón en Vilanova a ollada singular de 22 profesionais da fotografía

Inauguración de 'Terra de Cardos' en Vilanova de Arousa © Deputación de Pontevedra

Ata o xoves 8 de febreiro permanecerá aberta a mostra que recolle os traballos de 22 profesionais da fotografía no Auditorio Valle Inclán de Vilanova de Arousa.

A asociación cultural 'Terra de Cardos' promove esta exposición homónima que era inaugurada durante o luns por Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, acompañado por representantes do goberno local de Vilanova co alcalde Gonzalo Durán á cabeza.

'Terra de Cardos' nace como asociación cultural con este proxecto no que figuran máis de cen imaxes coa mirada particular de cada creador recreando espazos de Arousa e do Salnés, da provincia e de Galicia con paisaxes, xentes e costumes.

Os traballos pertencen a Cris Durán, Gaspar Somoza, Iñaki Abella, Iria Martínez, Ismael Llerena, Itos Lima, José Cuervo, Jose Membrives, Ramiro González, Susana Gómez, Loli Quinteiro, María Martínez, Mariano Sandoval, Mariola Pazos, Martina Miser, Mónica Irago, Mónica Vila, Nacho Estévez, Luis Abella, Nicolás Rey, Tony Carballo e Xela Puga.