Concerto gratuíto da Orquestra Sinfónica de Galicia para achegar a música clásica á cidadanía

A Orquestra Sinfónica de Galicia volverá ofrecer no auditorio municipal de Vilagarcía un concerto de entrada libre e gratuíta. Será este venres 23 de febreiro ás 20.00 horas.

Como xa sucedeu en novembro de 2022, a prestixiosa formación musical regresa da man da Concellería de Cultura no marco das actuacións programadas co obxectivo de popularizar a música clásica achegándoa ao conxunto da cidadanía.

O público accederá ao auditorio por orde de chegada e ata completar aforo, polo que se prega ao público que acuda ao recinto coa antelación suficiente para respectar a hora de inicio do concerto

Dirixida por José Trigueros, a OSF interpretará este venres 23 un atractivo programa dividido en dúas partes e composto por obras de Félix Mendelssohn e Launy Grondahl. Para a ocasión, Amanda Pinos actuará como trombón solista.

Programa

I FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Obertura Las Hébridas (10’)

LAUNY GRONDAHL (1886-1960)

Concerto para trombón e orquestra (16’)

Moderato assaimamolto maestoso

Quasi una legenda: Andante grave

Finale: Maestoso - Rondó

II FELIX MENDELSSOHN

Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90, «Italiana» (27')

Allegro vivace

Andante con moto

Con moto moderato

Saltarello. Presto

A Orquestra Sinfónica de Galicia é unha das mellores sinfónicas de España ademais dunha marca internacional con seguidores nos cinco continentes a través da súa canle de YouTube. Premiada coa Medalla de Ouro da Real Academia Galega de Belas Artes e Premio Cultura Galega da Música 2010, a formación foi a orquestra residente do Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 e do Festival Mozart de A Coruña dende 1998. Ademais, a súa presenza nacional e internacional é constante, con concertos nas mellores salas de España e tendo realizado varias xiras por Alemaña e Austria e unha por América do Sur. A finais de 2009 presentouse na histórica sala do Musikverein de Viena e en 2016 ofreceu dous concertos nos Emiratos Árabes.