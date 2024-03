O Museo de Pontevedra completa o ciclo de conferencias con motivo da Semana Santa

Con motivo da próxima celebración da Semana Santa o Museo de Pontevedra ofrece as dúas últimas conferencias no Edificio Castelao do Museo de Pontevedra, serán este xoves 14 e o venres 15 ás 19.30 horas.

Este xoves 14 Paula Tilve, responsable da área de Públicos do Museo, falará sobre 'A Virxe da Piedade a través da colección do Museo de Pontevedra'. A representación da piedade de María é un dos temas fundamentais do culto mariano na Igrexa católica e moi presente nos pasos procesionais de Semana Santa desde a Contrarreforma. Na súa intervención ademais fará un percorrido histórico artístico por esta temática a través da colección do Museo, que conta con obras de artistas galegos como Gregorio Ferro, Juan Luis López ou Castelao.

O venres 15 Esteban Cortijo Paralejo, catedrático e doutor en Filosofía, falará sobre 'Música e teosofía: Javier Pintos Fonseca e Mario Rosso de Luna'. Na súa intervención mostrará a importancia que tiveron o pontevedrés Javier Pintos e Mario Rosso de Luna na creación do Grupo Marco Aurelio de Pontevedra en 1913. Colectivo interesado na Filosofía, a Música e o estudo de textos relacionados coa Sociedade Teosófica e ao que pertenceron outros como Francisco Regalado, Luis Gorostola, ou Manuel R. Solano apoiados por intelecturales como Vicente Risco ou Rodríguez Aldao.