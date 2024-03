Adoptan medidas para facilitar o acompañamento das persoas con mobilidade reducida no Pazo da Cultura e no Principal

Público no concerto de Morgan no Pazo da Cultura de Pontevedra © Cristina Saiz En azul figuran os espazos para acompañantes en cadeiras de rodas no Pazo da Cultura © Concello de Pontevedra

A petición de persoas con mobilidade reducida dunha solución para poder acudir acompañadas e sentarse próximos para ver espectáculos no Pazo da Cultura ou no Teatro Principal será atendida.

O concelleiro de Cultura Demetrio Gómez e o Servizo de Infraestruturas Culturais, responsable destes dous espazos, decidiron iniciar un estudo para reestruturar ou crear novas zonas para o público con estas necesidades.

Está previsto modificar a estrutura actual das butacas e o goberno local contempla que esta intervención se alongue durante uns meses.

De forma provisional, os espectáculos que activen a venda a partir de agora no Pazo da Cultura ofrecerán unha solución para estes casos.

Permitirase o acceso de tres cadeiras de rodas con acompañante que se situará diante e unha cuarta praza coa persoa acompañante á beira.

A medida iniciarase co espectáculo 'Mariana' de La Phàrmaco' do 12 de abril, ás 20.30 horas, no Pazo da Cultura. As entradas xa se atopan á venda en Ataquilla.

Este espectáculo é unha obra que combina o flamenco primitivo coa danza contemporánea.

Luz Arcas recreará de forma libre cos seus movementos a potencia animal mentres Bonela Fillo ofrece a voz, acompañada pola guitarra de Bonela Mozo; as palmas e zapateados de Carmen Riós; a corneta de Abraham Romero e a percusión de Carlos González.