Marisa Floriani inaugura a exposición pictórica 'Un viaje de colores' no Liceo Casino

Este luns tivo lugar na Sala de Exposicións do Liceo Casino de Pontevedra a inauguración da exposición coa obra pictórica de Marisa Floriani 'Unha viaxe de cores', coa que a artista culmina unha traxectoria na que veu explorando ao longo dos anos diversos temas, desde paisaxes ata rostros que reflicten a vida cotiá de Pontevedra.

Son un total de 27 óleos nos que a habilidade de Marisa para capturar a esencia da natureza, desde a calidez dun atardecer ata a delicadeza dunha flor, convida a deterse e contemplar.

Desde a súa nenez, Marisa Floriani cultivou o seu talento autodidacta coa técnica do óleo, unha paixón que a levou a dedicarse por completo á pintura tras as súas experiencias en Francia e Italia en 1978.

O acto estivo presidido pola emoción. Conducido pola súa neta, María Castro Rial, quen destacou que, como membro da Asociación Artística Cultural de Pontevedra, Marisa realizou a súa primeira exposición colectiva en 1984, tendo presenza desde entón en diversas salas como a Sala de exposicións da Delegación de Cultura de Pontevedra, o Teatro Principal, o propio salón do Liceo Casino e o Museo Manuel Torres en Marín.

María quixo destacar da súa avoa que "cada día que pasa di dedicarlle máis horas ao seu traballo; sempre con ilusión, pintando para a súa familia e amigos", engadindo que cada pincelada de Marisa "é unha historia, cada cor unha emoción e cada obra é un testemuño da súa viaxe persoal a través dos anos", para terminar pedindo que "as súas obras non só adornen as nosas paredes, senón que tamén atopen un recuncho no noso corazón, lembrándonos a maxia que pode xurdir cando se pinta con amor".

A exposición poderá contemplarse desde o 25 de marzo ata o 13 de abril e poderá visitarse de luns a sábado en horario de 10:00 a 22:00 horas.