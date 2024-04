RADIO.- Laura Martínez-Belli entra na súa última novela no misterioso cadro 'A mesa ferida' de Frida Kalho

'A mesa ferida' é a obra máis grande, por tamaño polo menos, da artista mexicana Frida Kalho. Ese lenzo sobre madeira desapareceu en 1955 tras ser exposto en Varsovia. En 2020 un mozo marchante galego afirmou que un dos seus clientes tiña ben gardado ese cadro e que o poñía á venda por unha cifra astronómica. Este último feito foi o detonante para que Laura Martínez-Belli comezase a investigar e dese lugar a unha novela que mestura ficción e realidade e que leva por título o nome desta obra pictórica, 'A mesa ferida'.

"Quería escribir unha novela sobre feridas de mulleres e sobre arte. Unha novela que amalgamase a perda, as cicatrices que moitas veces levamos dentro. E esta historia conxugaba todo isto, dándome ademais a oportunidade de escribir sobre Frida Kahlo, unha muller ferida e resiliente", cóntanos a autora no podcast 'Cara a cara'. Coincide en sinalar que se converteu nunha icona que superou á propia artista e á súa obra: "a xente coñece a Frida non á súa obra. Ademais coñecen á imaxe, á icona pop, a esa muller de flores no pelo que tamén se volveu un símbolo de México. Pero daquela a xente non coñece a súa obra, ou non a viu, ou lle parece fea; ou mesmo pensan que vale máis como persoa que como artista".

E é que iso é o que lle sucedeu a 'A mesa ferida', unha obra que se enviou a Rusia onde non gustou porque lles parecía burguesa e elitista e por iso mantívose escondido ata a súa viaxe a Varsovia, onde se lle perde a pista. Un cadro que Kalho pintou na mesa sobre a que descubriu a infidelidade do seu marido Diego Rivera coa súa irmá Cristina. Olga é a outra protagonista da novela, unha muller que queda inexorablemente atrapada por este cadro, con todo o que supoñerá para a súa propia vida nunha Rusia e nunha Alemaña antes e despois do Muro de Berlín.

Martínez-Belli, que viviu en México tamén convida aos lectores a mirar á arte en si e á súa funcionalidade. O podcast completo pódese escoitar na ligazón adxunta e igualmente desde a web de PontevedraViva Radio pódese descargar e escoitar este podcast e o resto de contidos.