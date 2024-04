Dous concertos promoverán esta semana a oferta educativa do Conservatorio de Vilagarcía

Estudantes do Conservatorio de Vilagarcía © Conservatorio de Música de Vilagarcía de Arousa

Estudantes do Conservatorio de Música de Vilagarcía ofrece dous concertos de solistas esta semana no Auditorio Municipal.

O primeiro chega este martes 23 de abril, ás 19.00 horas, coa intervención de estudantes de piano, frauta, trompeta e percusión, que interpretará obras de R. Schumann; P. Eben, P.I. Tchaikovsky, Grieg, Telemann, Picavais e Benson.

O segundo recital será o xoves 25 de abril, ás 18.00 horas. Nesta ocasión, alumnado de piano, guitarra, frauta, violín, violoncelo, trombón e trompa interpretarán obras de Grieg, Linnnemann, Satie, Skournal, Bach, Schubert, Doppler, Chopin, Piazzolla, Debussy, von Weber, Brahms e Mozart.

En ambos os casos a entrada será libre ata completar a capacidade do recinto.

O Conservatorio pretende con estes concertos de solistas que o alumnado adquira soltura actuando ante o público nun escenario de grandes dimensións.

Ademais, ata o 6 de maio, o profesorado do Conservatorio acompañados do alumnado máis avantaxado percorre centros educativos do municipio para promocionar o ensino musical.

O prazo para matricularse para as probas de acceso do Conservatorio de fronte ao curso 2024-25 serán do 2 ao 10 de maio.