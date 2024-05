RADIO.- Inés Plana dá un descanso ao tenente Tresser para publicar a súa cuarta novela, 'Fugitiva'

Inés Plana Giné deixou descansar, temporalmente hai que dicir, ao tenente Tresser. As súas tres primeiras novelas tiveron a este home como protagonista. Para esta cuarta, a autora oscense trae 'Fugitiva' outro título do xénero negro que se expuxo como "un reto, unha aventura, un desafío", explica no podcast 'Cara a cara'.

A súa protagonista, Rosaura Castán "desde moi nova aprendeu a vivir soa; tivo un fillo froito dunha relación esporádica a quen quere con toda a súa alma. Era o fillo perfecto, excelente estudante, adoraba á súa nai, aínda que había cousas que non lle contaba. Cando aparece asasinado, Rosaura tolea de dor. Cega de ira arroia co seu coche a quen cre autor do crime.

Pero non o era e o erro fatal a condena a prisión pola morte dun inocente. O asasino do seu fillo segue libre. Obsesionada por atopalo, non regresa ao cárcere tras o seu primeiro permiso e convértese nunha prófuga da lei".

Plana relata unha ficción con piares de crimes reais que quedaron no seu imaxinario. Roldan culpas, fundadas e infundadas, na novela; afán de facer xustiza e afán de tomarse a xustiza da man. E igualmente "os monstros" que "poden habitar en calquera lugar", como o ben e o mal. "Poden estar máis preto do que nos podemos chegar a pensar", di respecto diso.

Ademais, por fin, esta vez si puido incluír entre as homenaxes que adoita facer nas súas novelas un recoñecemento a Barbastro e á comarca do Somontano oscense.

O podcast completo con Inés Plana pódese escoitar desde a ligazón adxunta e está dispoñible tamén para escoita e descarga desde a web de PontevedraViva Radio.