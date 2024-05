Maio comeza con contacontos ilustrados no Museo nun mes dedicado a Luísa Villalta

Luisa Villalta © Real Academia Galega

Con este mes de maio, a Deputación de Pontevedra desenvolverá diversas actividades relacionadas coas Letras Galegas para destacar a obra creativa da poeta, dramaturga, filóloga e violinista Luisa Villalta, homenaxeada este ano pola Real Academia Galega.

O programa iníciase durante as mañás deste xoves 2, venres 3 e martes 7 de maio con contacontos ilustrados no Museo de Pontevedra sobre a autora coruñesa. Polo Correo do Vento pon en marcha esta proposta destinada a público escolar, a partir de cuarto de primaria.

Esta iniciativa ofrecerá a narración sobre a biografía de Villalta e a creación dun mural relacionado coa vida da escritora. Tamén está previsto que leve a cabo unha taller de debuxo no que cada participante realizará unha caricatura de Luisa Villalta.

Xa o sábado 4 de maio, ás 12.00 horas, Polo Correo do Vento realizará un percorrido literario por diversas salas do Museo relacionando os fondos museísticos coa obra da autora de 'Pensar é escuro', do mesmo xeito que doutras personalidades homenaxeadas en anos anteriores, desde que se estableceu o Día das Letras Galegas o 17 de maio de 1963.

A Deputación tamén inclúe na web da institución un apartado denominado 'O camiño andado das letras'. Trátase dunha colección de fichas didácticas con información de todos os autores e autoras que foron homenaxeados o Día das Letras Galegas.

Cada ficha ofrece dúas versións, unha para público infantil e outra para adultos. Inclúen ilustración, biografía e un apartado cos seus mellores traballos cun fragmento dalgunha das obras. Tamén se ofrece un espazo para colorear no caso das fichas infantís.