'París, Texas' e 'A zona de interese' destacan na programación do Cineclube para maio

O Cineclube Pontevedra presenta a programación para este mes de maio coas novas películas de Bertrand Bonello, Alice Rohrwacher e Jonathan Glazer, estreadas este mesmo ano.

Ademais, dentro das actividades de filmoteca dos luns, o protagonismo exercerao o director Win Wenders coa proxección de dúas das súas obras referenciales: 'Alicia nas cidades' e 'París, Texas', filmes que celebran cincuenta e corenta anos, respectivamente, desde a súa estrea en salas.

O luns 13 ás 20.30 horas proxectarase 'Alicia nas cidades', traballo de 1974 de Wenders, na que se narra o percorrido do xornalista alemán Winter polos Estados Unidos disparando fotografías coa súa polaroid ata que, de volta en Alemaña, coñece a unha muller no aeroporto que lle pide un labor coa súa filla Alicia.

Ao día seguinte, martes 14, chegará a quenda de 'A besta', de Bonello, na que se sitúa a acción nun futuro próximo coa intelixencia artificial gobernando mentres que as emocións humanas convertéronse nunha ameaza.

O martes 21 será a oportunidade de ver 'A quimera' de Alice Rohrwacher, que conta a historia dun home co don de localizar ocos baixo a terra converténdose nun buscador de tesouros.

'París, Texas', de Wenders, ofrecerase o luns 27 de maio. Esta obra que foi Palma de Ouro e premio do xurado ecuménico e Fipresci en Cannes no ano 1984 ofrece a historia dun home que camiña polo deserto de Texas sen lembrar quen é. A súa característica e coñecida música da banda sonora é obra de Ry Cooder.

Por último, o martes 28, o destacado traballo de Jonathan Glazer, 'A zona de interese', pechará a programación deste mes do Cineclube Pontevedra. Este traballo mostra o retrato da familia do comandante de Auschwitz Rudolf Höss. A película obtivo o Gran Premio do Xurado no Festival de Cannes, ademais do premio ao mellor filme, dirección, actriz e banda sonora pola Asociación de Críticos dos Ánxeles.

Todas as películas van proxectarse ás 20.30 horas no Teatro Principal de Pontevedra.