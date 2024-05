O Surfing the Lérez publica os seus horarios e anima o público: "Vémonos bailando!"

Xa se coñecen por fin o horario dos concertos para a próxima edición do festival Surfing the Lérez, que se celebrará na Illa das Esculturas os días 14 e 15 de xuño.

O público, ao que a organización lles incita a que "vémonos bailando" no recinto do festival, xa pode organizar as súas axendas para non perderse as actuacións dos seus artistas favoritos.

Os horarios da súa primera xornada, o venres 14 de xuño, serán:

17:30 horas. Javier Lago

18:00 horas. Djow / Amoebo

18:40 horas. Hydn

19:20 horas. Jordana B

20:00 horas. Neno Tribal

20:20 horas. Nena Daconte

20:30 horas. Chef Creador

21:30 horas. Boyanka Kostova

22:00 horas. Meu Cariño

22:30 horas. Capital Voskov

22:40 horas. Juno

23:50 horas. Grande Amore

00:00 horas. La Suprema

01:00 horas. Galician Army

O sábado 15, pola súa parte, tamén repartidos entre os catro escenarios actuarán:

12:30 horas. Los Marcianos

13:30 horas. The Rapants

14:30 horas. Parking Dust

14:55 horas. Meu

15:00 horas. Caldo

15:55 horas. Lady Banana

16:30 horas. Karma DJs

16:55 horas. Agoraphobia

17:55 horas. Atención Tsunami

18:30 horas. Señora DJ

18:55 horas. Camellos

20:30 horas. Niños Mutantes / Baby Romeo

21:00 horas. Futuro Alcalde

21:55 horas. Terbutalina

22:30 horas. BB Wav + Elba

23:05 horas. Joe Crepúsculo

00:15 horas. Ortiga

00:30 horas. Maefield

01:30 horas. Gorllitox