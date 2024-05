O cantautor coruñés Néstor Pardo protagoniza o concerto do ciclo Ágora Vermú

O ciclo musical do Ágora Vermú fai escala o domingo en Vilaxoán cunha sesión que inundará a Praza Rafael Pazos do blues máis típico do Mississippi da man de Néstor Prado.

O cantautor coruñés ofrecerá un concerto a partir das 13.00 horas para presentar o seu último traballo, "Dauphine St. Blues", un disco publicado este mesmo ano e que gravou en New Orleáns.

O concerto de Néstor Prado é o terceiro dos cinco que inclúe o Ágora Vermú deste ano. O ciclo organizado polo Concello de Vilagarcía ten como obxectivos ampliar a oferta musical máis aló da temporada estival e descentralizar a actividade cultural levando as actuacións a distintos lugares do municipio. Ademais de contribuír a dinamizar estas zonas e xerar actividade para a hostalaría local, ao tratarse de concertos matutinos, o Ágora Vermú é unha actividade orientada ao público familiar e destinada a captar consumidores de música e cultura entre a poboación máis nova.

En 2004, cando só tiña 19 anos, Néstor Pardo forma The Loveless Cousins, a súa primeira banda, de corte Rock-a-billy, que lidera como cantante, guitarrista e compositor ata 2009. Nese tempo editan dous álbums e tocan en toda España e varios países de Europa, sendo cabezas de cartel en varios festivais en Holanda e Alemaña.

En 2008 emigra a Madrid para finalizar os seus estudos na Escola de Música Creativa, titulándose como guitarrista profesional en música moderna. Alí monta a banda de R&B e Swing The Allnight Workers, coa que grava dous álbums e xira por toda Europa.

Néstor regresa a Coruña en 2012 e comeza a tocar como músico de sesión para distintas formacións (Northwest Pickers, The Hot Chocolates, Dixie Lovers, The Honky Tonkin Boozers, Rockers Go To Hell….).

En 2013 emprende un proxecto en solitario, publicado un primeiro disco con once cortes de composición propia. Uns meses despois, contando con Miguel Martínez (contrabaixo) e Adrián Seijas (batería) como banda de acompañamento, inicia unha nova etapa que dá como froito a gravación de dous discos en inglés. En 2016 publica "Siento no haber sido lo esperado" e en 2020 "Santa Cruz".

Despois de 15 años ininterrompidos de carreira, e tras ter saboreado todos os xéneros da música popular moderna (rockabilly, rythm and blues, country, folk, pop), Néstor Pardo pecha un círculo vital en "Letters from Clarksdale" e, en 2024, tras unha estancia en Estados Unidos empapándose dos ritmos sureños, publica "Dauphine St. Blues".