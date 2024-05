Cunha Palillada na Peregrina comezan os actos do 51 Día da Muiñeira

Celebración dunha Palillada na Praza da Peregrina © Cristina Saiz Celebración dunha Palillada na Praza da Peregrina © Cristina Saiz Celebración dunha Palillada na Praza da Peregrina © Cristina Saiz

A Asociación Duos Pontes iniciou este sábado 5 de maio os actos previos á celebración da 51 edición do Día da Muiñeira, que se conmemora o vindeiro venres 31, último día deste mes.

Nesta xornada de sábado, as alumnas de Esperanza Marín déronse cita na Praza da Peregrina para mostrar as súas habilidades cos escarvadentes elaborando encaixes que chamaron a atención dos viandantes.

A exhibición comezaba ás 11.30 horas e durante dúas horas as participantes mostraron puntillas tradicionais da cultura galega.

O acto estivo amenizado polo grupo de gaitas de Duos Pontes e contou tamén coa participación do grupo Os Trazantes de Tenorio con bailes na céntrica praza.

Esta proposta é un avance do Día da Muiñeira que nesta ocasión se iniciará ás 19.00 horas na Praza do Teucro con todas as agrupacións de baile folclórico participantes.

Ás 19.30 horas iniciarase o desfile polas rúas do centro histórico de Pontevedra ata chegar á avenida de Montero Ríos.

Alí iniciarase a mostra de baile que o público poderá ver diante da Deputación de Pontevedra, xa que este ano o recinto vese limitado pola instalación das aulas provisionais do IES Valle Inclán no inicio da avenida.

Ás 20.00 horas comezarán os bailes co seguinte programa:

Categoría A, menores de oito anos, que bailarán a Muiñeira de mariñán

menores de oito anos, que bailarán a Muiñeira de mariñán Categoría B , de 8 a 13 anos, grupo que bailará a Muiñeira de Fozara

, de 8 a 13 anos, grupo que bailará a Muiñeira de Fozara Categoría C, para maiores de 13 anos, que mostrarán os seus movementos de baile ao ritmo da Muiñeira dúas Peruchos.

No tramo final interpretarase unha xota, a de Paulino, e un pasodobre denominado 'O galo d'ouro', coa intención de que todas as persoas participantes no evento e tamén o público goce do baile e da música tradicional nunha gran festa colectiva.

Todas as pezas serán interpretadas polo grupo de gaitas de Duos Pontes.