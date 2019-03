O Pazo da Cultura, escenario do primeiro concerto do ano da Banda de Música de Salcedo

Este sábado 16 de marzo ás 20.00 horas desenvolverase no Pazo da Cultura o primeiro concerto deste ano 2019 da Banda de Música de Salcedo.

Nesta ocasión o concerto en dous partes, na primeira ofrecerase un repertorio no que destaca a actuación como solista da frautista Clara Sieiro Docampo, que é profesora na Escola de Música de Salcedo, ademais de compoñente da banda.

Na segunda parte do concerto entrarán en escena os membros da Banda Xuvenil de Salcedo. Entre ambas as agrupacións ofrecerase un programa conxunto, que permitirá a presenza dun centenar de músicos no escenario do auditorio do Pazo da Cultura.

Entre outras pezas interpretarase 'A Forza do Destino', de Giuseppe Verdi; 'New York', de Nigel Hess ou 'Galaxies', de Peter Graham.

O venres 12 e o sábado 13 de abril, ás 18.00 horas, o Centro Social de Salcedo acolle audicións de estudantes da Escola de Música de Salcedo.

O venres 17 de maio ás 21.00 horas, a Banda de Música de Salcedo ofrecerá no Pazo da Cultura o concerto con motivo da celebración do Día das Letras Galegas.