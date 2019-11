'O inferno do odio', de Akira Kurosawa, despide o noviembro do Cineclube

O Cineclube de Pontevedra despide a súa programación do mes de novembro este martes 26 coa proxección de 'O inferno do odio', de Akira Kurosawa. A cita será no lugar e hora habituais, comezando ás 20.30 no Teatro Principal. A proxección, que se realizará en versión orixinal en xaponés con subtítulos en castelán, terá un prezo de entrada de dous euros.

En 'O inferno do odio' Kurosawa toma como referencia a obra 'O secuestro do rei' do célebre escritor de novelas policiais policiais Ed McBain para contar unha historia sobre a fráxil liña que separa o poder e a compaixón. Nela, un executivo a piques de facerse co control dunha gran compañía recibe unha chamada que lle informa que o seu fillo foi secuestrado.

Cando descobre que o raptado é en realidade o fillo do seu chofer se verá na disxuntiva entre salvar unha vida humana ou continuar coa adquisición da empresa.

A cinta pon fin a un mes dedicado ás figuras tanto do director xaponés como ao iraní Jafar Panahi, no que se podeu disfrutar dunha escolma de películas que conectaron o pasado e o presente da historia do cine.

Ficha

Título: 'O inferno do odio' (Tengoku to jigoku)

Director: Akira Kurosawa

Ano: 1963

País: Xapón

Duración: 143 min.

Idioma: Xaponés