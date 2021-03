Patio de butacas na avenida Montero Ríos para celebrar o Día Mundial do Teatro

Representación de 'Muiñada', de Galeatro © Mónica Patxot

A choiva presentouse momentaneamente no escenario de rúa que montou a Deputación de Pontevedra na avenida de Montero Ríos diante da entrada do Pazo Provincial. Finalmente, as nubes desapareceron e puido desenvolverse a actuación sen problemas. A presidenta Carmela Silva acudía a este evento organizado con motivo da celebración do Día do Teatro este sábado 27 de marzo.

O espectáculo ía dirixido a público familiar e podíase ver tanto presencialmente como a través de streaming na web da Deputación no apartado de 'A Depo inspira Teatro'. A compañía Galeatro ofrecía a montaxe 'Muiñada', con texto de Ana Carreira e dirixida por Davide González con interpretacións de Alba Bermúdez e Tone Martínez.

A historia narraba o encontro nun muíño de auga dos personaxes de Sabela e Xacobe, que comezan a debater con elementos tradicionais, música e xogo.

Durante este sábado, a actividade teatral programada pola Deputación desenvolverase na sede provincial do Casco Vello de Vigo, a partir das 12.00 horas, con transmisión tamén en liña. A compañía Inventi Teatro presenta 'A tropa do doutor Milagre'. Trátase dunha obra protagonizada pola actriz pontevedresa Bea Campos, Marcos Alonso e Paulo Medal. Esta montaxe ofrece improvisación, baile, comedia e maxia combinados con moita diversión.