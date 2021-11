Preparan unha "reestruturación" dos programas culturais para público infantil no Pazo da Cultura

Actividades da cuarta edición do Festival das Núbebes © Diego Torrado

Carmen Fouces, concelleira de Cultura, mantiña un encontro este mércores con representantes da compañía Migallas Teatro para analizar as posibilidades de recuperar o obradoiro infantil 'A procura do Tesouro' no Pazo da Cultura, que leva desenvolvéndose na sala de obradoiros deste recinto durante máis de dúas décadas.

Finalmente, ambas as partes non alcanzaban un acordo porque, segundo indican desde o Concello de Pontevedra, resultaba inviable ceder de maneira exclusiva o espazo onde se realizaban estas actividades que veñen de ser seleccionadas, días atrás, polo Consello da Cultura Galega para participar en Santiago de Compostela nos XXIII encontros para a normalización lingüística.

Desde a concellería ofreceuse á compañía teatral pontevedresa outro espazo alternativo no segundo andar do Pazo para realizar as iniciativas destinadas ao público infantil, como era habitual, entre os meses de febreiro e maio. Con todo, segundo as fontes municipais, a agrupación que lideran María Campos e Carlos Yus rexeitou esta opción.

Migallas Teatro, pola súa banda, entende que a actividade de iniciación ao teatro debe continuar na sala de obradoiros, aínda que só sexa durante tres e non cinco días á semana. Afirman que os seminarios alternativos no segundo andar do Pazo da Cultura son espazos moi reducidos. Ante esta situación, non houbo ningún acordo entre as partes.

O Concello anuncia que se producirán cambios na programación e, por este motivo, está en proceso de elaboración de estudos para reestruturar as propostas culturais que se desenvolverán no Pazo da Cultura durante os próximos anos para público infantil. A intención da concelleira é que se ofreza cabida a novos proxectos que xurdiron na cidade durante estes anos de "fortalecemento do sector cultural" en relación coa infancia.

Nos últimos días, Carmen Fouces tamén mantivo un encontro coa asociación Pavís Pavós para confirmar que seguirá celebrándose 'A hora do conto', un evento que vai levarse a cabo nese espazo do segundo piso do Pazo da Cultura desde principios de ano ata maio de 2022.