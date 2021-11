Dobre concerto da violonchelista Beatriz Blanco e o pianista Federico Bosco en Pontevedra

A Sociedad Filarmónica de Pontevedra programou para os próximos días 11 e 12 de novembro dous concertos consecutivos do dúo formado pola violonchelista Beatriz Blanco e o pianista Federico Bosco. Serán no Pazo da Cultura ás 20:30 horas.

O motivo desta dobre actuación é que o dúo poida ofrecer na cidade ofrecer a integral da obra para violoncelo e piano de Beethoven.

Beatriz Blanco fixo o seu debut coa Orquestra Sinfónica de Castela e León en 2004. Foi galardoada con varios premios ao longo da súa carreira e actuou como solista con orquestras como a Sinfónica de RTVE, Symphonieorchester Basel, Musikkollegium Winterthur, Argovia Philarmonic, Sinfónica do Vallés e Filarmónica de Málaga.

É ademais fundadora e directora artística do Festival e Academia Ribeira Sacra, punto de encontro de artistas de todo o mundo para o goce e a difusión da música de cámara.

Toca un violoncelo C. Pierray (Paris, 1720) e desde o ano 2009 forma dúo estable co pianista italiano Federico Bosco, que actualmente traballa na Academia de Música de Basilea acompañando as cátedras de canto, clarinete e corda.

Como solista, ofreceu recitais en Italia, Suíza, Francia, Alemaña, Austria, Gran Bretaña e España e con orquestra colaborou coa Schweizer Jugend Sinfonieorchester en Berna, a Basler Sinfonieorchester de Basilea, a Philarmonie do Theater für Niedersachen Hildesheim de Hannover e a Orquestra do Conservatorio de Turín.