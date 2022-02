O Salón do Libro Infantil e Xuvenil estrea cartel e convocatoria dunha residencia artística

A ilustradora Bea Gregores e a concelleira de Cultura Carmen Fouces © Concello de Pontevedra

A concelleira de Cultura Carmen Fouces presentaba este mércores o deseño final do cartel do Salón do Libro Infantil e Xuvenil que se celebrará en Pontevedra do 11 ao 27 de marzo.

Neste cartel, a ilustradora Bea Gregores, quen foi seleccionada nunha convocatoria pública á que 39 artistas presentaron os seus portfolios, reflicte a través de diferentes motivos o lema desta edición 23 do Salón, que é: 'Con moita arte!'.

Carmen Fouces anunciaba así mesmo unha das grandes novidades deste ano: unha residencia artística na cidade que culminará coa creación dun gran mural nun espazo seleccionado que, nesta ocasión, será un muro nos terreos que ocupaba a fábrica de Tafisa xunto ao río Lérez. "Un lugar que está a medrar, polo que pasa moita xente e que precisa e merece ser embelecido", manifestaba a concelleira á vez que avanzaba que "o Salón vai deixar a sua pegada estética na cidade de xeito permanente, tamén con outros obradoiros que pretenden trasladar a arte e a creatividade ao exterior".

O proxecto estará tutelado polo colectivo artístico Espacio Matrioska, un grupo de creadores que iniciaron unha experiencia participativa con moito éxito no concello ourensá dos Blancos e que na actualidade teñen a súa sede na rúa da Estrada. Neste estudo, o artista seleccionado terá o seu punto de referencia durante a súa estadía, con todos os gastos cubertos entre o 7 e o 21 de marzo, ademais de recibir uns honorarios de 1.000 euros. Desenvolverá parte da obra á vez que mantén conversas no Concello para ver o xeito de enfocar o mural, que ten que vincularse con aspectos de Pontevedra.

O Salón tamén quere abrirse á cidade a través da colaboración cos centros educativos. Deste xeito, o alumnado dos dous únicos institutos de Pontevedra que contan con Bacharelato Artístico, o IES Frei Martín Sarmiento e o Xunqueira 1, participará na creación do mural e traballará ao carón do artista seleccionado.

A presentación de candidaturas está aberta ata o 25 de febreiro ás 23:00 horas. Toda a información está dispoñible a través da páxina oficial do Salón de Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra: https://www.salondolibro.gal/residencia-artistica/