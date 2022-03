Visitas guiadas e obradoiros infantís para achegarse á figura de Laxeiro o Día das Artes Galegas

Obras de Laxeiro no Museo de Pontevedra © Museo de Pontevedra - Deputación Provincial

Este venres 1 de abril celébrase o Día das Artes Galegas e o Museo de Pontevedra celebrará esta xornada dedicada ao artista Laxeiro cunha programación de actividades dirixidas ao público infantil e adulto.

Desenvolveranse visitas guiadas polas salas do segundo e terceiro piso do Edificio Castelao. Alí obsérvase a obra do autor lalinense que se conserva no Museo. Estas visitas realizaranse os venres 1 e o 8 de abril a partir das 19.00 horas con entrada libre ata completar a capacidade. Analizarase a etapa de reflexión na renovación da arte galego ata a formación da súa linguaxe máis representativa partindo do dominio que tiña do debuxo con retratos de corte naturalista e ofrecendo tamén obras da súa etapa máis expresionista. Durante estas visitas trataranse numerosas obras que se crearon entre os anos 1939 e 1976.

A compañía pontevedresa Migallas Teatro ocuparase das actividades infantís realizando propostas de expresión plástica, dramática e musical para os escolares. Estas propostas serán os sábados 2, 9, 16 e 23 de abril en dúas quendas. De 10.00 a 11.30 horas, os talleres serán para escolares entre 5 e 8 anos; mentres que entre as 12.00 e as 13.30 horas, os asistentes terán idades comprendidas entre os 9 e os 12 anos. Para participar é necesario inscribirse previamente en reservas.museo@depo.gal

Laxeiro mantivo unha relación moi estreita co Museo de Pontevedra. Ao longo da súa traxectoria recibiu bolsas da Deputación de Pontevedra para desenvolver o seu labor creativo. En 1931, animado polo pintor Colmeiro, solicitou a súa bolsa que permitiu a súa formación en Madrid e viaxes por Europa para contactar coas vangardas creativas. Nese ano foille denegada e o Concello de Lalín encargouse de pensionalo para acceder á Academia de Belas Artes de San Fernando en Madrid. En 1932 si lograba a bolsa provincial e mantivo a súa estancia en Madrid coincidindo con Castelao, Otero Pedrayo, Urbano Lugrís, Souto e Manuel Torres, entre outros.

Cando regresa a Galicia, en 1933, entrou en contacto con outros creadores como Cunqueiro, Maside ou Luís Seoane. Desta etapa, o Museo conta con catro debuxos centrados no entroido, a maternidade e as escenas campesiñas. En 1940, xa asentado en Pontevedra, era un habitual dos faladoiros do Café Moderno. Alí pintou o mural Manancial dá Vida. A Deputación ofreceulle outra bolsa en 1941 a cambio das súas obras 'Retrato da miña filla' e 'O baño'.

Cunha nova bolsa da Deputación trasladábase, ao ano seguinte, a Vigo pero seguía acudindo á cidade do Lérez para participar nos encontros do Savoy con outros intelectuais. Nesta etapa crea obras como 'Homenaxe a Castelao' ou 'Retrato de Manuel Quiroga'.

En 1951 e 1970 comeza unha nova etapa que se inicia coa súa viaxe a Bos Aires nunha fase con diferentes rexistros plásticos como se observa na obra do Museo titulada 'Llegada del Rey Breogán a Galicia', de 1954.

En 1970, Laxeiro lograba a Medalla de Ouro da I Bienal de Arte de Pontevedra pola súa obra 'Retrato do Xeneral Martínez Monge', un militar republicano exiliado en Arxentina. Da súa última etapa artística, o Museo conserva os debuxos 'Retrato de hombre con gafas' e ' Retrato de José Barros Malvar'.

En 1985 recibiu a Medalla de Honra na VIII Bienal de Pontevedra cunha exposición antolóxica da súa obra.