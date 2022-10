'Otero, a bailarina española' represéntase en Cuntis cun debate sobre a artista galega máis famosa de finais do século XIX

'Otero, a bailarina española', de Kirenia Danza © Kirenia Danza

Este venres 28 de outubro, o Auditorio do Centro Sociocultural e Xuvenil Xosé Raído "Patelas" en Cuntis acollerá a función de 'Otero, a bailarina española', da compañía Kirenia Danza. A entrada será libre e o programa pretende analizar a biografía da artista galega internacional coñecida como a "Bela Otero" coa representación coreográfica interpretada pola bailarina Paula Quintas e, a continuación, cun debate aberto.

Ana Loureiro, concelleira de Servizos Sociais, Igualdade e Xustiza de Cuntis será a encargada de presentar o coloquio, que contará coa intervención de Kirenia Martínez Acosta, directora da peza escénica; Paula Quintas, intérprete; e Javier Carballo de Jesús, autor do libro 'Eu son Carolina'. O acto contará con Carmen Cajide Hervés, activista feminista de Cuntis, como moderadora.

O proxecto coreográfico de Kirenia Danza analiza a apropiación cultural que construíu Carolina Otero, artista galega de fama internacional que personificou a Belle Époque, que se presentaba como xitana de Cádiz sendo natural de Valga, localidade que abandonara tras sufrir unha violación que a deixou estéril con once anos de idade. Trasladouse a Lisboa e a Cataluña para, finalmente, instalarse en París onde se converteu nunha das estrelas do mítico cabaré Folies Bergère. Durante a súa traxectoria profesional percorreu os teatros máis importantes do mundo.

A proposta coreográfica desenvolve un discurso da memoria alternativo ao que a propia Carolina Otero creou durante o seu longo retiro en Niza durante os últimos anos da súa vida. A Bela Otero falecía aos 97 anos tras dilapidar a súa fortuna xogando á ruleta e ser a bailarina española máis famosa de finais do século XIX.

A representación forma parte da II Edición da Programación Descentralizada 'Danzar ou Camiño', que apoia o programa Ou teu Xacobeo e chega a Cuntis para conmemorar o 25N, Día Internacional contra as Violencias Machistas, a través da concellería de Servizos Sociais, Igualdade e Xustiza.