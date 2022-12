O festival Revenidas celebrarase en Vilaxoán do 7 ao 10 de setembro

O festival Revenidas 2023 xa ten datas: celebrarase do xoves 7 ao domingo 10 de setembro. Por suposto, en Vilaxoán. O Revenidas repite o formato e a ubicación que tan bo resultado tivo na pasada edición.

Os concertos do festival prolongaranse durante catro xornadas, acollendo ademais o domingo ao mediodía a tradicional sardiñada popular, aberta ao público.

As primeiras entradas poranse á venda o vindeiro mércores 21 de decembro a un prezo de 40 euros. As entradas poderán mercarse a través da web www.revenidas.com.

As persoas que dispoñan do Bono Cultural da Xunta de Galicia poderán utilizalo e mercar as entradas ata cun 50% de desconto.

O Revenidas desvelará nos vindeiros días os primeiros nomes de artistas e grupos confirmados.

Os organizadores prometen un cartel "que manteña a esencia de Revenidas con grupos de enorme relevancia no panorama estatal, gran diversidade de estilos e linguas, unha destacada presenza feminina e, como non, co mellor da escena musical galega".