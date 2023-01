VÍDEO.- 30 segundos para repasar a actividade do Museo de Pontevedra en 2022

Visitas ás salas do edificio Castelao; obradoiros infantís; traballos realizados no edificio Santa Clara; exposicións e encontros culturais forman parte do vídeo que a dirección do Museo de Pontevedra realizou para difundir polas redes sociais un resumo da programación elaborada durante o ano que finalizou e que pasará á historia pola incorporación do convento de Santa Clara ás instalacións do Museo provincial.

Trátase dun vídeo de 30 segundos de duración con imaxes seleccionadas das actividades máis destacadas, emprendidas ao longo do ano co obxectivo de conservar, reflexionar e investigar para trasladar á sociedade o máis destacable da cultura e do patrimonio de Galicia. E prometen que para este 2023 haberá "máis e mellor".