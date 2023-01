O libro que reta a buscar a L-Mérito en todo o mundo... tamén en Sanxenxo

Escena en Sanxenxo do libro "¿Dónde está L-Mérito?" © Libros del Zorro Rojo Unha das ilustracións de "¿Dónde está L-Mérito?" © Libros del Zorro Rojo Miguel López, El Hematocrítico © Libros del Zorro Rojo

Desde que decidiu fixar a súa residencia en Abu Dabi, ante as investigacións xudiciais sobre o seu patrimonio, moitas veces preguntámonos onde estaría o rei emérito. Iso deu pé a un divertido proxecto editorial que ten a Sanxenxo entre os seus protagonistas.

Ao máis puro estilo ¿Dónde está Wally?, o escurridizo personaxe que se fixo popular a finais dos 80, o escritor e guionista Miguel López, máis coñecido como El Hematocrítico, e a ilustradora Laura Árbol, retan aos lectores para buscar ao 'alter-ego' de Juan Carlos I, L-Mérito.

¿Dónde está L-Mérito? sitúa aos lectores nas selvas de Botsuana, nas discotecas da Costa do Sol ou nos zocos de Dubái e si, tamén en augas de Sanxenxo, convidándolles a agudizar os seus sentidos para dar con L-Mérito facendo das súas.

"Cando nos propuxeron facer un libro deste estilo empezamos a pensar en quen podería ser como Wally, que fora a esquiar, que estivese na selva, na praia ou no deserto e tivémolo claro", explica El Hematocrítico a PontevedraViva.

Cun guion cargado de ironía e unhas ilustracións repletas de profusos detalles, este proxecto editado Libros del Zorro Rojo, ofrece máis dunha decena de desternillantes escenas. "Foi unha festa constante. Rímonos moito facéndoo", segundo Miguel López.

Ademais da este entrañable e campechano personaxe, no libro poderemos recoñecer a dirixentes, mandatarios e celebridades, tanto locais como internacionais, que tamén foron protagonistas da historia do noso país.

Isabel II, Rosalía ou Chiquito de la Calzada, entre outros, son algúns destes personaxes. No caso de Sanxenxo, os lectores poderán atopar desde a Chanel, Rigoberta Bandini ou Tanxugueiras ata a Sito Miñanco, o monstro do Lago Ness ou os actores de Titanic.

A presenza do seu lugar habitual de regatas, afirmou o autor de ¿Dónde está L-Mérito?, "era obrigada" ao converterse nun "escenario habitual" das peripecias do monarca e dar "moito xogo" á hora de escondelo entre unha amálgama de personaxes.

Para ilustrar a L-Mérito en cada unha destas escenas, Laura Árbol empregou unha fotografía característica do rei emérito "non necesariamente vinculada ao sitio no que está", sostivo López, como a súa famosa caída ou a da grellada en casa de Corinna.

Cada unha das escenas do libro está ademais acompañada de textos irreverentes que ironizan sobre a realidade protagonizada polo monarca en cada un das súas viaxes.

El Hematocrítico recoñece que este libro foi un reto para el porque "eu estaba afeito escribir títulos para nenos e non para adultos", pero celebra facelo "con total liberdade creativa", lonxe da censura de épocas pasadas con respecto á monarquía.

Sobre este proxecto editorial e os seus traballos anteriores, Miguel López falará este sábado 21 de xaneiro, ás 12:30 horas, nun encontro con lectores que acollerá a libraría Paz.