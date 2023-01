Ángel Martín trae a Pontevedra o seu espectáculo "Punto para los locos"

Pontevedra segue sendo parada obrigada para os espectáculos dos cómicos máis coñecidos do panorama nacional. O último en presentar un das súas montaxes na cidade é Ángel Martín, que actuará no auditorio de Afundación o próximo 21 de abril, ás 20:30 horas.

Con Punto para los locos, Martín tenta que o público se dea conta de que "o único que nos diferencia non é se estás ou non estás tolo, senón a que volume están na túa cabeza a voz da vergoña, o medo, os abafos ou a impaciencia".

O obxectivo do seu espectáculo, que segundo destaca a promotora dura uns 75 minutos e está recomendado para maiores de 16 anos, é que a próxima vez que una desas voces volva, "non poidas evitar burlarte dela e poñer no marcador outro punto para os tolos".

As entradas para asistir á representación de Punto para los locos en Pontevedra están á venda, a un prezo de 20 euros, na plataforma Ataquilla.com.

Ángel Martín está considerado un dos humoristas máis prestixiosos do noso país. Empezou a súa carreira como cómico de caseta-up, faceta que segue mantendo en activo.

Participou en numerosos programas de televisión. O seu salto á fama produciuse, en gran parte, grazas ao éxito irresistible do programa Sé lo que hicisteis (laSexta), que presentaba xunto con Patricia Conde, con quen volveu a coincidir anos máis tarde en Movistar+.

En 2020 arrancou o podcast Misterios cotidianos, xunto con José Lozano, e comezou a subir en Twitter o Informativo matinal para aforrar tempo, onde día a día recolle as principais noticias nun ton humorístico e desenfadado.

Por si las voces vuelven, o seu primeiro libro, converteuse en todo un fenómeno editorial e levoulle a crear o podcast do mesmo nome, no que charla con persoas que tamén sufriron problemas de saúde mental.