RADIO.- 'La sal' de Sibila Freijo é a familia, a pesar e grazas a todo

Como escritora, Sibila Freijo se centró en sus cuatro novelas anteriores en el género erótico-romántico . En 'La sal' se revela por completo, mucho más que cualquiera de los personajes de sus libros anteriores.

Es Sibila Freijo quien habla en primera persona, es Sibila quien habla de 'Sibiloncia', como Manuel, su padre, llamaba a esta niña.

Sibila en su juventud, en su madurez cuando muere su padre, cuando le toca pasar por ese duelo y cuando, como nos cuenta en este ' Cara a cara' : "Hice las paces con mi padre, después de muerto".

Un libro muy verdadero y muy honesto , define esta autora coruñesa. Tanto es así, que relata: “Tenía un punto sádico generado por su alcoholismo y encontraba placer en hacer sufrir a los más débiles. En ese momento no tenía a nadie más débil y vulnerable que yo a la mano. Pero aun así, prefería eso a indiferencia. Mi padre nunca me fue indiferente. Fue, a veces, un hijo de puta. Mi madre, en cambio, siempre fue y sigue siendo indiferente. Siempre pensé que, de los dos, a pesar de todo , él era el que realmente me amaba".

Puede ser crudo o inaceptable como la propia muerte que describen estas páginas, como el cuestionamiento de la gran institución social que es la familia y de la que también habla en ' La sal' .

Es, al mismo tiempo, una novela de reconciliación, de perdón, de una generación de padres progresistas de veinte años y de esos hijos que trajeron. Y de dos ciudades, Madrid y A Coruña, por donde transcurrió la vida de este periodista y escritor.

