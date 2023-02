O Black Hole, o altofalante da música pontevedresa

Queco Lago, fundador e organizador do Black Hole © Álvaro Arosa Edición do Black Hole en Sala Karma © María Pol Edición do Black Hole no Campiño de Santa María © María Pol Edición do Black Hole en Sala Karma © María Pol Edición do Black Hole en Casa Solla © Alex Mosteiro Edición do Black Hole en Sala Karma © María Pol

Neste 2023 cumpriranse sete anos desde a primeira edición do Black Hole, un evento mensual que reúne á escena musical pontevedresa nunha sesión que combina elementos dun micro aberto xunto a unha jam session.

Este venres 24 de febreiro celebrarase a súa trixésima oitava edición en Sala Karma, e para coñecer un pouco máis acerca deste proxecto que se atopa en pleno auxe falamos con Queco Lago, fundador e organizador do Black Hole.

A ORIXE

Queco é un músico pontevedrés con ganas de dar altofalante a todo aquel que comparta a súa paixón pola música. Malia ser un evento en plena expansión na actualidade, temos que remontarnos ao ano 2016 para coñecer a súa orixe e o como xurdiu a idea.

Tal e como explica Queco, todo comezou no antigo Camarú. O dono do local comentoulle ao músico pontevedrés a idea de facer un concerto semanal, algo que lle interesou pero coa dificultade que supón preparar un repertorio todas as semanas.

Para poder ofrecer un show musical con tal periodicidade, chegaron á conclusión de que o idóneo sería convidar a outros artistas para colaborar. Baixo esta premisa, a segunda edición do evento bautizouse co nome de Black Hole, celebrándose finalmente de forma mensual.

Tras a súa estancia no Camarú, o evento percorreu varios locais tales como o Cielo, Manuit, Lusco, A Taberna do Jazz, o Pavero, Arkham, o Bruc ou Casa Solla entre outros, ata asentarse na actual Sala Karma.

A finalidade de ser un proxecto nómade é moverse por toda a cidade para poder chegar ao maior número de persoas posibles, tal e como explica Queco, que ten como obxectivo poder chegar a celebrar edicións en varios puntos de Galicia.

O funcionamento é simple: todo aquel que queira participar terá que apuntarse o propio día. Unha vez comezado o evento, os artistas irán actuando segundo a orde na que se apuntaron na lista, podendo tocar cancións propias, outras xa existentes, facendo freestyle, ou calquera outra cousa que se poida englobar dentro da disciplina musical e os seus derivados.

A FINALIDADE DO BLACK HOLE

Desde o seu comezo, Queco Lago centrouse no proxecto cun obxectivo claro. Queco afirma que quere "dar un espazo a todos os artistas de Pontevedra para que mostren o seu talento", xa que pensa que moita xente non ten a oportunidade de mostrar a súa música ao público. Cabe destacar que participar no Black Hole é totalmente gratuíto xa que se celebra sen ánimo de lucro.

Para Queco, unha das claves do éxito é a variedade que hai en cada edición, xa que "hai xente boísima, con moito percorrido na música. Hai xente que é a súa primeira vez e isto anímaos a empezar, xente que toca pop, xente que toca rap, e a todos apláudeselles por igual. Apláudese a valentía de subir ao escenario".

Nomes como Luís Fercán, Dan Milson ou Ede pasaron por algunha edición do Black Hole, algúns de maneira presencial e outros nas edicións virtuais que levaron a cabo durante a pandemia, algo que é un orgullo para o seu organizador. Con todo, resalta que o máis positivo para el é que"calquera persoa que veña volva repetir, xa que iso significa que lle gustou a experiencia".

En total son máis de 300 persoas as que pasaron polo Black Hole desde o seu comezo. O seu fundador explícanos que ao redor de 50 persoas se citan para tocar en cada edición tendo en conta acompañantes como baterías, baixistas ou guitarras. Levanse a cabo unhas 30 actuacións en cada evento, habendo casos nos que"o gran número de participantes provoca que haxa xente que quede sen actuar nesa ocasión", lamenta Queco.

"A todos apláudeselles por igual, apláudese a valentía de subir ao escenario"

Outra das claves do proxecto reside na propia xente, tal e como explica o seu fundador, que afirma que"ás veces ves xente que, a priori, non te imaxinas que vaia coincidir nun espazo. Con todo aquí están no mesmo ambiente, sen ver a ninguén "desubicado" nin pasándoo mal. A xente adoita volver".

"A miña pena persoal é conseguir que asistan músicos de Pontevedra que eu coñezo e nunca veñen ao Black Hole", explica Queco Lago.

Doutra banda, o pontevedrés alenta a xente que nunca tocase en público a que utilicen este evento como altofalante."Anímoos a que veñan e proben. A xente nova provoca tenrura no espectador, o cal é unha arma moi boa para conectar co público."

EDICIÓN DO 24 DE FEBREIRO

En canto á próxima edición, celebrarase este venres 24 de febreiro ás 21:30 horas en Sala Karma. Será a décima entrega celebrada neste local, sendo o lugar que en máis ocasións acolleu o evento. Unha das novidades residirá en que algunhas das actuacións serán gravadas por un equipo audiovisual dirixido por Marco Otero.

Para escoller que cancións gravaranse, Queco valorará no momento da celebración cales son as máis apropiadas, insistindo en que"todo aquel que teña moi preparado un tema e pense que estaría ben gravalo que mo comunique, eu prefíroo".

Os vídeos publicaranse na conta de instagram do Black Hole e, dependendo do formato que queiran empregar, decidirase se se suben tamén a Youtube.

Ademais, Queco anima a xente para comprar as novas camisetas que saldrán á venda en Sala Karma o día do evento e na propia páxina web do Black Hole. O deseño do novo merchandising corre a cargo de Sara do Campo.

Por último, Queco agradece ao Local de Música de Pontevedra a súa colaboración con esta edición prestando material de forma desinteresada."É un detalle pola súa banda que queiran participar neste evento e confíen tanto no proxecto", afirma o músico pontevedrés.

O organizador quere animar á xente para asistir a esta nova edición do Black Hole. En canto ao futuro móstrase optimista, xa que se seguirá celebrando de forma mensual en Sala Karma e a maiores levarán a cabo varios proxectos que están a comezar a desenvolverse na actualidade.

Todo isto realízase coa intención de seguir chegando á xente e expandir o que fai sete anos naceu coa intención de dar voz a todo aquel que teña un talento musical e quéirao compartir.