Propoñen a Fina Casalderrey ao Premio Hans Christian Andersen, o 'Nobel' da literatura infantil

A escritora pontevedresa Fina Casalderrey é, desde hai anos, unha das grandes referencias da literatura infantil española. Por iso é polo que non sexa de estrañar que fora proposta para gañar o Premio Hans Christian Andersen, coñecido como o 'Nobel' da literatura infantil.

Así o acordou a Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil, co apoio do Ministerio de Cultura e Deporte e da Xunta de Galicia.

O Premio Hans Christian Andersen é o máis alto recoñecemento internacional que se concede a un autor vivo neste xénero.

O galardón concédeo a Organización Internacional para o Libro Xuvenil (IBBY) desde o ano 1956 a partir das propostas que realizan as propias seccións nacionais.

O fallo do xurado farase público na Feira do Libro Infantil de Bolonia en 2024.

A entrega dos premios realizarase no marco do 39 Congreso Internacional de IBBY, que se celebrará en Trieste (Italia) do 30 de agosto ao 1 de setembro de 2024.

Xunto a Fina Casalderrey, a sección española desta organización propuxo para o Premio Hans Christian Andersen á ilustradora vasca Elena Odriozola para a categoría de ilustración.

O xurado internacional que elixirá á persoa que recibirá este premio está integrado por profesionais do sector chegados desde Rusia, México, Estados Unidos, Austria, Arxentina, Líbano, Alemaña, Finlandia, China, Eslovenia e Francia.

TRAXECTORIA DE FINA CASALDERREY

Nada en Xeve en 1951, Fina Casalderrey atesoura unha fértil traxectoria literaria pragada de premios. É autora de máis de medio centenar de títulos e desempeñou un destacado labor no ámbito do fomento da lectura e da renovación pedagóxica do ensino.

Ademais, é coñecida por promover o teatro escolar e a investigación etnográfica no medio educativo.

Entre as súas obras figuran Dúas bágoas por Máquina (1992), que obtivo o Premio Merlín; O misterio dos fillos de Lúa (1995), Premio O Barco de Vapor e Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil; O estanque dos parrulos pobres (1996), Premio Edebé de Literatura Infantil; ou A lagoa das nenas mudas (2007) Premio Frei Martín Sarmiento.

Nos últimos anos a sétima arte gañou a súa atención e seus son os guións das curtametraxes Garuda (2010), Dúas letras (2011) e Querido Tomás (2013). Escribiu e dirixiu tamén a curta A última moeda (2016), unha historia de intenso lirismo e protagonismo infantil.