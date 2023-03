Música e memoria histórica van da man a través de vinte estudantes

Estudantes en Bonobo participan en Memoria de Elefanta coa presenza do concelleiro Xaquín Moreda © Concello de Pontevedra

O Estudo Bonobo, na rúa San Antoniño de Pontevedra, desenvolve xa o traballo de preparación con vinte estudantes de distintos centros de secundaria para elaborar unha canción utilizando elementos da Memoria Histórica.

Esta acción atópase promovida desde o Concello de Pontevedra a través do programa municipal Memoria de Elefanta, e da concellería de Memoria Histórica que dirixe Xaquín Moreda. O edil achegábase polas instalacións para comprobar a elaboración da peza musical desde cero.

A proposta contempla a composición, produción, gravación, edición e deseño dun vídeoclip do traballo que elabore este grupo de mozos. Durante a xornada do sábado, os participantes formaron grupos para asumir diferentes partes do proceso creativo, achegando ideas para elaborar a letra á vez que coñecían o funcionamento de sintetizadores e a xeración de ritmos.

Está previsto que o 1 e o 8 de abril desenvólvanse novas sesións no Estudo Bonobo e o 22 dese mesmo mes grávese a canción. Durante o mes de maio deseñarase e realizará o videoclip para, unha vez finalizado, presentalo publicamente.