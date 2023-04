O Mes da Música trae a Meaño a XXXI Edición do Festival de Bandas

Actuación da Banda Unión Musical de Meaño no Festival de Bandas de 2021 © Banda Union Musical de Meaño

Entre a programación cultural do mes de abril no Concello de Meaño atópase o XXXI Festival de Bandas, un evento enmarcado dentro do Mes da Música que se celebrará o sábado 29 na Praza do Concello.

A actividade está organizada pola Asociación Cultural Unión Musical de Meaño, e estará presentada por Rocío Rodríguez e alumnos da Escola Municipal de Música de Meaño (EMMM).

O evento comezará ás 17:30 horas e contará coas actuacións da Banda Artística de Merza, a Banda Cultural de Salceda de Caselas e a Banda Unión Musical de Meaño.

Ademais, o mes de abril conta con outras propostas relacionadas coa música como o concerto Pitusa Semifusa o domingo 16, ás 19:00 horas, na Praza do Concello.

O sábado 22 tamén haberá unha actividade no Palco da Música de Meaño. Nesta ocasión, Félix Rodríguez impartirá un obradoiro chamado Teatro para Músicos.